تأجيل دعوى منع ظهور «شوبير» و«الطيب» بجميع وسائل الإعلام لـ 20 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، لجلسة ٢٠ نوفمبر المقبل.

وتطالب الدعوى السالفة بمنع ظهور “شوبير” وأحمد الطيب على جميع وسائل الإعلام والفضائيات وكافة البرامج، سواء بالاستضافة أو المداخلة التليفونية، على أن يكون ذلك إلزاميًا وللمدة اللازمة لجسامة المخالفات الثابتة في حقهما.

وجاء قرار التأجيل، لرد الجهة الإدارية، حسبما أفاد مراسلنا.

واختصمت الدعوى كلًا من أحمد شوبير، أحمد الطيب، رئيس مجلس الوزراء، غرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستثمار، حيث ذكرت الدعوى أن ما حدث “مهزلة” ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلًا من “شوبير”، و”الطيب”، وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل وتدنيه، وتلفظوا بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق، انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام “شوبير” بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب، ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة، إلى أن قام شوبير من مقعده فى منظر لا يوصف إلا بأنه حقير، متوجهًا إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب، وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال، بحسب نص الدعوى.