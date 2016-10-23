بالصور.. تفاصيل حلقة أمير كرارة مع رزان مغربي على «الحياة»

يحل الفنان أمير كرارة ضيفا على الإعلامية رزان مغربي في حلقه جديدة من برنامج “ضربة حظ”، مساء الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة على شاشة الحياة.

ويكشف “كرارة”، خلال الحلقة، عن سر حبه للون الاسود وارتدائه له باستمرار قائلا “لأنه بيلم وشيك في نفس الوقت”.

وقال “كرارة ” لزان، خلال الحلقة، إن العديد من الفتيات والسيدات اعترفوا بحبهم الشديد له وحكى عن موقف تعرض له بعد مسلسل الروبي حيث أوقفته سيدة في الشارع وقالت له” يا واد انشف كده”.

وردا على سؤال رزان لماذا لا تحب الظهور في البرامج الجريئة، قال أمير : “لأني مبحبش أعمل فضايح لحد ولا حد يعملي مشاكل”.

فيما غني أمير مع رزان مغربي عدة أغنيات منها: أه لو لعبت يازهر ويابنت السلطان وقرقشندي.