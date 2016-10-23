«الراديو 9090» يكرم سمير صبرى

قال الفنان سمير صبرى، إن ما نشاهده الآن، بعيد كل البعد عن الإعلام صحيح، فأصبح الإعلان أهم من المادة االمقدمة والمحتوى الإعلامى. وأكد صبرى خلال استضافته الإعلامية معتزة مهابة، على الراديو 9090: “أصبح الآن من يقف أمام كاميرا، كأنه يقول للمشاهد، كتر خيرى إنى بعطيك من وقتى، وأصبح الصراخ والتشنج هو السائد”.

وأوضح: “المفروض أن يكون الإعلامى قدوة بالصوت الهادئ واحترام الضيف، مشيرا إلى أنه إذا كان الصريخ هو اللغة السائدة ولغة العصر، فلتذهب تلك اللغة إلى الجحيم”.

وتابع صبرى أنه لا بد من الاستماع للرأى والرأى الآخر، وإعطاء المستمع فرصة للتفكير.

وقال: “إن مخاطبة الضيف أصبحت غير مهنية ولا أخلاقية، وأرى مقدمى البرامج كل واحد شايف نفسه وكيل نيابة وقريب من النظام والسلطة، وفاهم كل حاجة “.

من جانبهاكرمت أسرة الراديو 9090 بتكريم الفنان سمير صبرى واهدائه درع الراديو تقديرا لما قدمه لمصر فى مجال الفن خلال السنوات الماضية على مدار تاريخه.