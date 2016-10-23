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مسؤول: تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 20% في 9 أشهر

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مسؤول: تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 20% في 9 أشهر مسؤول: تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 20% في 9 أشهر

 

وزارة التجارة والصناعة

قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية‭ ‬يوم الأحد إن عجز الميزان التجاري في بلاده تراجع 20% إلى 31.099 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام.

وبحسب رويترز أضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز طالبا عدم نشر اسمه أن “الصادرات ارتفعت إلى 14.886 مليار دولار في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 14.002 مليار دولار قبل عام.

“والواردات انخفضت إلى 45.986 مليار دولار من 52.915 مليار في أول تسعة أشهر من 2015.”

وتعمل على خفض وارداتها في ظل شح العملة الأجنبية وسط تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس.

وقال المسؤول إن عجز الميزان التجاري تراجع إلى “31.099 مليار دولار في أول تسعة أشهر مقارنة مع 38.913 مليار قبل عام.”

 

 

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