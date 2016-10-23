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مصادر: تعديل وزارى وشيك.. و7 وزراء مرشحون للخروج من الحكومة

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مصادر: تعديل وزارى وشيك.. و7 وزراء مرشحون للخروج من الحكومة مصادر: تعديل وزارى وشيك.. و7 وزراء مرشحون للخروج من الحكومة

>كتبت هند مختار

كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ" اليوم السابع"  عن تعديل وزارى وشيك بعدد من وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث يتم حاليا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية .

وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت تقارير تقييم لعدد من وزراء حكومة  المهندس شريف إسماعيل، مرجحة أن يتم التغيير عقب تقديم لتقريرها النصف سنوى على مجلس النواب، بعدما أوشكت على الانتهاء منه متضمنا كافة جهودها فى إطار البرنامج لقطاعات الصحة والتربية والتعليم والصناعة وبرنامج تكافل وكرامة.

وأشارت إلى أن أبرز  الراحلين فى التعديل الوزارى كل من وزراء "التربية والتعليم،  والتعليم العالى، والثقافة، والرى، والآثار، والتضامن الاجتماعى، والبيئة" ، مع استمرار مراجعة تقارير الوزراء الآخرين

وأضافت أن رئيس الوزراء سيعرض قائمة بالأسماء المرشحة على رئيس الجمهورية  خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لأي تغييرات أو رفض لبعض الأسماء ، لافته إلى أن هناك حالة من عدم الرضا لأداء بعض الوزراء خاصة المجموعة الخدمية

وأوضح  أن كافة التوصيات والتقارير التي ترفع للحكومة من قبل مجلس النواب متعلقة بسوء إدارة أو فشل أى من الوزراء فى إدارة ملفاتهم يتم أخذها فى عين الاعتبار من قبل الحكومة

وعن إمكانية دمج بعض الوزارات فى إطار ترشيد وتخفيض نفقات الحكومة ، أكدت المصادر أن الأمر وارد،  ولكن لم يتم حسمه حتى الآن، ولكن من الممكن اللجوئ لدمج بعض الوزارات ترشيدا لنفقات الحكومة التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير .

 

 

 


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