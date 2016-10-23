نورى المالكى: معركة الموصل تعنى "قادمون يارقة..قادمون ياحلب..قادمون يايمن"

قال رئيس الوزراء العراقى السابق نورى المالكى اليوم الأحد، نقلا عن صحف عراقية فى كلمة ألقاها بمؤتمر الصحوة الإسلامية الذى أقيم فى بغداد أن "معركة الموصل هى معركه تمهيدية لمعارك أخرى قادمة فى الرقة وحلب وأيضا اليمن.

وأضاف المالكى فى المؤتمر الذى خصص فى جزء منه "لمكافحة التطرف والتكفير" فى العالم الإسلامى أن "العراق أطلق عملية قادمون يا نينوى لتحرير مدينة الموصل، ولكن أيضا لتحرير مدن أخرى".

وأشار المالكى فى هذا السياق: "قادمون يا نينوى تعنى فى وجهها الآخر، قادمون يا رقة، قادمون يا حلب، قادمون يا يمن" وتعنى أيضا "قادمون يا كل المناطق التى يقاتل فيها المسلمون، الذين يريدون الارتداد عن الفكر الإسلامى".