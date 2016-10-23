تتويج طالبة الاقتصاد ساندى تابت بلقب ملكة جمال لبنان 2016

توجت ساندى تابت طالبة الاقتصاد بالجامعة اليسوعية وابنة بلدة بحمدون السياحية ملكة جمال لبنان للعام 2016 خلال حفل أقيم مساء أمس السبت فى كازينو لبنان.

انتزعت ساندى (21 عاما) اللقب متفوقة على 14 متسابقة بفضل تميزها فى الإجابة على السؤال الموحد بهدوء وذكاء والذى كان سياسيا بامتياز.

وجاء السؤال كالتالى "اقترب عما يبدو إنهاء الفراغ برئاسة الجمهورية.. لو كنت محل الرئيس الجديد ما هو أول شىء ستبدأى به؟."

وسلمت ملكة جمال لبنان للعام 2015 فاليرى أبو شقرا التاج للملكة الجديدة على أنغام أغنية (الصبية الملكة تاج وصولجان).

وحصلت ماريبل طربيه على لقب الوصيفة الأولى وأندريا هيكل على لقب الوصيفة الثانية وتريسى رزق الله على لقب الوصيفة الثالثة.

تألفت لجنة التحكيم من المديرة التنفيذية لدى حاكمية مصرف لبنان ماريان حويك والإعلامى مارسيل غانم والمغنية هبة طوجى والناشطة الاجتماعية ندى سلام نجا وممثل وزير السياحة ميشال فرعون وعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا كارامبو والممثلة اللبنانية رزان جمال ومصمم الأزياء اللبنانى زهير مراد وناشرة مجلة (بريستيج) مارسيل نديم.

استمر الحفل نحو ساعتين تخللته العديد من العروض الراقصة مع مشاركة للمغنى اللبنانى وائل كفورى الذى قدم بالإضافة إلى بعض أعماله القديمة أغنيته الجديدة (هلأ تا فقتى) أشعار منير بو عساف وألحان ملحم أبو شديد.