التحقيق مع 7عاملين بمدرسة ابتدائية و4 طبيبات بوحدة صحية بدمياط لانصرافهم دون إذن

أحال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط 7 من العاملين بمدرسة عباس زاهر الابتدائية ومدرسة عباس زاهر الاعدادية للتحقيق لانصرافهم من العمل بدون الحصول على إذن أو خطوط سير.

وكانت لجنة المتابعة بالمحافظة قد أعدت مذكرة بحالات الغياب في المدرستين للعرض على المحافظ ، كما سجلت اللجنة أثناء مرورها عدم ورود كتب مادة الرياضيات لمدرسة عباس زاهر الاعدادية والسنانية الاعدادية المشتركة .

وقرر المحافظ إحالة المخالفين لمديرية التربية والتعليم للتحقيق ، كما وجه المديرية لاتخاذ ما يلزم لتوفير الكتب المدرسية التي لم ترد للمدارس في المواد المختلفة.

كما أحال المحافظ 4 طبيبات بالوحدات الصحية بنطاق مركز كفر سعد للتحقيق لانصرافهم عن العمل بدون إذن مسبق ، حيث كانت لجنة المتابعة قد قامت بالمرور على وحدة طب الأسرة بكل من كفر شحاته، كفر سعد البلد، عزبة البدراوى، وطب الأسرة بدار السلام لمتابعة الانضباط الإدارى بهذه الوحدات، وتبين عدم تواجد الطبيبات الـ 4 بالوحدات الصحية واللاتى تم إحالتهن للتحقيق.