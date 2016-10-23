حمد القطان وطارق الحربي يصوّران كليب «لو عليّ»

جدة: رامي أمين

يستعد الفنان والملحن الكويتي حمد القطان لطرح فيديو كليب جديد يحمل عنوان « لو عليّ» من كلمات الشاعر عبد الله العماني، وبمشاركة النجم الكوميدي السعودي طارق الحربي ومقدم البرامج زيد السويداء، وتولى التوزيع زيد نديم، بينما تمّ تركيب الصوت في دبي تحت إشراف محمد باديب، وقد تمّ الانتهاء من تصويره مؤخراً على مدى يومين بمدينة جدة، وإخراج الفنان ريان زهران، والمقرّر طرحه الأسبوع المقبل عبر قنوات Mbc ووناسة.

وفي دردشة خاصة لـ«سيدتي نت» مع الفنان والملحن حمد القطان عن الفيديو قال إنه يرى فكرته مختلفة على صعيد الصورة، والقصة مغايرة عن التي سبق وقدّمها في فيديو كليب «ما في أحد».

ويضيف حمد قائلاَ: «إن فكرة كليب «لو علي» كانت حاضرة من قبل عام ونصف العام تقريباً وقبل فكرة الأغنية نفسها، ولقد بدأنا التحضير لها منذ ستة أشهر، وبعدما اتضحت رؤية الإخراج قررنا تصويرها. وأتمنى أن يحصد الفيديو كليب نسبة مشاهدة كبيرة، وأن يشكل مفاجأة جميلة للجمهور.

أما الممثل الكوميدي طارق الحربي فقد تحدّث عن فكرة الكليب فقال: «السؤال الذي يطرحه الجمهور دائماً، لماذا لا يقدّم حمد القطان سوى الأغاني الحزينة؟ فطلبت من حمد أن يقدّم أغنية بكلمات وألحان على الإيقاع «الخبيبتي» لتكون راقصة، وتشعر الناس بالبهجة، فاختار لنا أغنية «لو عليّ»، وكانت فكرة الكليب من تأليفي، وقد تضمّن السيناريو أسلوباً على نحوٍ كوميدي، حيث تدور أحداثه في فترة السبعينيات الميلادية، وهي الفكرة التي اتفقنا عليها كفريق عمل تحت إشراف محمد وعدنان باديب، اللذين كان لهما دور كبير من خلال شركتهما المنتجة في توفير كل ما يلزم لظهور الكليب بأفضل صورة.

وكشف الحربي لـ«سيدتي نت» أن كليب «لو عليّ» يعتبر الثاني بعد كليب «ما في أحد»، وهو من مجموع ستة كليبات تدور أحداثها ولأول مرة ضمن حلقات تسلسل متنوعة كوميدية وغنائية في الوقت نفسه، وستطرح الحلقات الأربع المتبقية على فترات، وما أريد قوله الآن هو «راجعين يا فن».

كذلك أشاد طارق الحربي بالدور والجهد والحرص الكبير الذي بذله المخرج ريان زهران من أجل إخراج الكليب بشكلٍ مبهر في فترة زمنية قياسية استغرقت اليومين فقط، وكان له الأثر البالغ في توصيل الفكرة من خلال الكليب.

وبدوره تحدّث المنتج السعودي والمشرف على العمل محمد باديب قائلاً: إن بداية إنتاج شركتي Millimeter Production، وProduction Me، والمنتجة لجميع هذه الأعمال الفنية، كانت في عام 2014م عندما أنتج الألبوم الغنائي للفنان المصري محمد نور الذي حمل عنوان «أول مرة». وأن الشركة تضم عدداً من النجوم الشباب في الغناء والتمثيل والسوشيال ميديا في السعودية والوطن العربي، منهم حمد القطان، وطارق الحربي، وعبد الفتاح الجريني، وجاسم محمد، ومحمد نور، وسينضم لنا قريباً المطرب اللبناني آدم، والأسبوع القادم سنضع اللمسات النهائية على الألبوم الغنائي للفنان جاسم محمد، والذي سيطرح قريباً، وسيتم تصوير أغنية أو اثنتين بطريقة الفيديو كليب.