برونو مارس يفتتح حفل جوائز American Music

أعلنت الجهات المنظمة لحفل توزيع جوائز American Music Awards لعام 2016 أنّ النجم الشهير برونو مارس Bruno Mars سيفتتح الحفل.

واللافت أنّ النجم البالغ من العمر 31 عاماً سيغني للمرة الأولى على مسرح AMA في الحفل الذي سيقام في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الساعة الـ8 مساءً بتوقيت لوس أنجلوس ويعرض عبر قناة ABC.

وكان برونو قد حصد جائزة أفضل فنان بوب/روك عام 2011 في حفل جوائز AMA، كما رشّح 7 مرات للجوائز في الحفل خلال مسيرته المهنية.

يذكر أن برونو مارس أطلق مؤخراً أغنيته 24K Magic ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم الأغنية نفسها، وسيُطرح في 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

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