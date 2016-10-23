بيرس بروسنان متهم بالترويج لمنتج يسبب السرطان

لا شك أن الممثل الشهير بيرس بروسنان Pierce Brosnan ، نجم أفلام "جيمس بوند" لأربعة أجزاء، لم يكن يتوقع أن مجرد إعلان بسيط قد يتسبب بهجمة عنيفة عليه.

فقد تعرض النجم البالغ من العمر 63 عاماً إلى هجوم إعلامي عنيف بعد مشاركته في الترويج لمنتج هندي اتضح لاحقاً انه يسبب أمراض سرطانية لما يحتويه من مواد ضارة مثل التوباكو.

وكان بروسنان قد ظهر على ملصقات منتج هندي عبارة عن معطر للفم، قبل أن توضح إحدى وسائل الإعلام الشهيرة أنه يحتوي على مواد مسرطنة.

وعلى إثر ذلك أصدر بيرس بياناً رسمياً أكد فيه أنه لم يكن على دراية بحقيقة المواد المصنوع منها هذا المنتج قبل ظهوره في الإعلان، ذاكراً أنه طلب من الشركة المنتجة إزالة صوره.

يشار إلى أن الممثل الأمريكي، من أصل إيرلندي، بيرس بروسنان، ختم بيانه بالاعتذار عن مشاركته في هذه الحملة .

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