ليدي غاغا تطرح ألبومها الجديد وترفض مقارنتها بمادونا

بعد مرور عامين على إطلاقها آخر ألبوم لها، طرحت النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga ألبومها الخامس الجديد "Joanne".

وقد استوحت النجمة البالغة من العمر 29 عاماً معظم أغنيات الألبوم من قصص وذكريات ومشاعر شخصية، خصوصاً ما تعلق بموضوع جوانا، وهي عمّة النجمة، وقد توفيت، والتي كانت مصدر قوة ودعم للنجمة حين انطلقت في عالم الموسيقى والفن.

وفي سياق منفصل، استضاف الإعلامي زين لوي النجمة في برنامجه الذي يذاع على " Beats 1" للترويج لألبومها الجديد. وخلال الحوار، ذكر زين أنّ علاقتها بوالدها مثل علاقة النجمة مادونا Madonna بأبيها، وقال:"هناك فنانة عاشت نفس تجربتك، وأعتقد أنك تشعرين بأن قصتها تتشابه مع قصتك".

وتابع: "مادونا تتحدّث دائماً عن تجربة مماثلة مع والدها، مثل أنه ليس من النوع الواعظ"، فاحتدم النقاش، إذ رفضت غاغا هذه المقارنة، وقالت: "مادونا وأنا مختلفتان تماماً، ولا يمكن المقارنة بيننا من الأساس، وهذا لا يعني أنني لا أحترمها، فهي سيدة لطيفة، ولديها مسيرة فنية رائعة، وتعدّ أعظم مغنية بوب في العالم".

وأضافت: "أنا أعزف على الكثير من الآلات الموسيقية، وأكتب الأغاني التي أقدّمها، فأنا كاتبة ومنتجة بالإضافة إلى الغناء، وما أفعله مختلف تماماً عمّا تفعله هي".

يُشار إلى أنّ غاغا ختمت حديثها بالقول إنّ ما تقدّمه من أغانٍ يحمل الكثير من العفوية، موضحة أنها تسمح لنفسها بالفشل وبالخسارة أحيانًا، ولا تخاف أخطائها.

بعد وفاتها بالمرض الذي تعاني منه سيلينا غوميز.. ليدي غاغا تكرّم عمتها

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن