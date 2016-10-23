رغم الحراسة ورجال الأمن... نجوم هوليوود تعرضوا للسرقة

برغم أن الحماية الأمنية التي يحيط نجوم هوليوود أنفسهم بها كبيرة جداً ومكلفة، لم يتوقف اللصوص عن النيل منهم الوصول إليهم وسرقتهم.

وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعملية السرقة التي تعرضت لها كيم كارداشيان Kim Kardashian في العاصمة الفرنسية باريس، إلا أنها لم تكن النجمة الأولى التي تتعرض للسرقة.

وهذه بعض أهمّ السرقات التي تعرّض لها نجوم هوليوود:

جاستن بيبر Justin Bieber:

عام 2014، تعرّض جاستن بيبر أثناء تقديمه وصلة غنائية على المسرح في واشنطن للسرقة، حيث سرقت آلة التصوير خاصته وحاسوبه.

Lindsay Lohan ليندسي لوهان :

عام 2014، تعرّضت Lindsay Lohan للسرقة في نادٍ ليليّ أثناء قضائها سهرة بصحبة أصدقائها في نيويورك، حيث فقدت قطعة واحدة من معطف الفرو المؤلّف من قطعتين، والذي يبلغ ثمنه 75000 دولار أمريكيّ.

كيرستن دانست Kirsten Dunst:

عام 2007، تعرّضت كيرستن دانست للسرقة عندما اقتحم اللصوص غرفتها في فندق جراند سوهو بنيويورك وسرقوا متعلقاتها، ومنها البطاقات المصرفية وكاميرا وهاتف وحقيبة يد ثمنها 13 ألف دولار.

Gwyneth Paltrow جوينيث بالترو:

عام 2015، أقدم 3 رجال على سرقة بضائع ثمينة من متجر النجمة Gwyneth Paltrow في مدينة نيويورك بأكثر من 173 ألف دولار، من مجوهرات وساعات، وفي وضح النهار.

دريك Drake:

منذ حوالى الشهر، أقدم لصوص على سرق حقيبة تحوي مجوهرات قيمتها ثلاثة ملايين دولار تقريباً من حافلة يستخدمها النجم Drake خلال جولة حفلات هذا الشهر.

كريس براون Chris Brown:

عام 2015، تعرّض منزل كريس براون، عندما كان في عطلة، للسرقة على يد معجبة مهووسة به، فاستولت على المنزل حيث عاشت كأنها في ملكها. وعلى الفور، اتّصل بالشرطة التي ألقت القبض عليها بتهمة التعدّي والسرقة والتخريب.

مايلي سايرس Miley Cyrus:

عام 2014، اقتحم لصان منزل مايلي سايرس في سان فرناندو بلوس أنجلوس، وسرقا مجوهراتها، ثمّ هربا بسيارتها المازوراتي الجديدة. وهذا كان الحادث الثاني خلال 7 أشهر بعدما تمّت سرقة متعلقات شخصية ومجوهرات وحقائب تبلغ قيمتها 100 ألف دولار من نفس المنزل، قبل يوم واحد من عيد ميلادها الـ 21.

سيلينا غوميز Selena Gomez:

عام 2014، ألقت الشرطة القبض على رجل بتهمة اقتحام وتهديد سيلينا جوميز في منزلها في لوس أنجلوس، حين كان يحاول سرقة متعلقاتها، إلا أنها كانت سمعت صوت أحد يحاول الدخول فاتصلت بالشرطة.

ماثيو ماكونهي Matthew McConaughey:

عام 2008، كان ماثيو ماكونهي يقضي عطلة في نيكاراجوا وأسرف في الشرب في حانة، فساعده رجلان في العودة لمنزله الذي تركاه مفتوح الباب ليأتي صديق لهما ويسرق ألفي دولار وهاتف ماكونهي من المنزل.

كوين لطيفا Queen Latifah:

عام 2008، وأثناء قضائها عطلة في الكاريبي، اقتحم لصوص الفيلا التي تقيم فيها الممثلة كوين لطيفا وسرقوا مجوهرات بقيمة 10 آلاف دولار

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن