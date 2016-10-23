وزير الإسكان: انتهاء المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية..وبدء منطقة الوزراء

أعلن وزير الاسكان مصطفى مدبولى، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق مع الهيئة الهندسية للبدء فى الحى الثانى حيث تم الانتهاء من الحى السكنى الأول ويضم 30 ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم البدء فى إنشاءات منطقة الوزراء .

وحول مشروع المليون فدان، أكد الوزيرخلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، على هامش تسليم وحدات الإسكان الأجتماعى بالعاشر من رمضان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان يتابع كافة المشروعات المرتبطة بالوزارة لمعرفة كل التفاصيل أول بأول طبقا للجدول الزمنى الخاص بكل مشروع على حده مضيفا ، أن بداية الطرح فى مشروع المليون فدان تخص المستثمرين والشباب، وعن سعر المتر قال الوزير أن الأسعار مرتبطة بكل منطقة على حدة على حسب البنية الأساسية .

وأضاف الوزير خلال تسليم الوحدات، أن هناك أكثر من نصف مليون وحدة سكنية تم الانتهاء منها ، وأنه بحلول منتصف 2017 سيتم الانتهاء من 190 ألف وحدة أخرى جارى العمل فيها ، حيث سيصل العدد الاجمالى للوحدات السكنية حوالى 600 ألف وحدة.

وأشاد الوزير بالوحدات التى تم تنفيذها وتم تسليم عقودها اليوم بالحى الـ11 ، مداعبا المهندس حسين سهمود صاحب شركة سهمود للانشاءات، الشركة المنفذة على التشطيب المتميز، والألوان المبهجة ، مبديا إعجابه بالبرجولات التى تم تنفيذها وسط الوحدات، داعيا الله أن تستمر على هذا الوضع، مطالبا الإعلام بالمشاركة فى توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المكان بهذا الشكل الراقى ، وأن المواطنين هم الدرع الأول لنصره مصر واستقرارها والحفاظ على المشروع بالشكل الراقى الذى يتم تسليمه به

وأوضح الوزير أنه تم تسليم وحدات ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى فى كل محافظة الشرقية ، مشيرا إلى أن العاشر تستأثر بحوالى 38 ألف و500 وحدة سكنية لأهالى محافظة الشرقية دون غيرها مؤكدا أنه تم الانتهاء من 18 ألف وحدة والباقى فى نهاية عام 2017 .

وأضاف الوزير ، خلال جولته التى رافقه فيه محافظ الشرقية وقيادات جهاز مدينة العاشر من رمضان وعلى رأسهم المهندس عادل النجار، اليوم الأحد أن كل وحدة سكنية توفر 4 فرص عمل والدولة تدعم كل وحدة سكنية بحوالى 40 ألف جنيه للوحدة، إضافة للمرافق والأرض نفسها، وأن مبادرة البنك المركزى بفائدة 7 تساعد محدودى الدخل وأسعار الوحدة صارت فى متناول الشباب حيث يصل سعر الوحدة حوالى 154 ألف جنية 15 % دعم مباشر يخصم من ثمن الوحدة مرتبط بالدولة والتقسيط على 20 عام