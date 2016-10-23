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البابا فرانسيس يصلي من أجل قتلى العراق

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البابا فرانسيس يصلي من أجل قتلى العراق البابا فرانسيس يصلي من أجل قتلى العراق

البابا فرانسيس

تحدث البابا فرنسيس، اليوم الأحد عن المعارك و”القتل بدم بارد” حول الموصل، داعيًا للصلاة من أجل “مستقبل آمن والسلام والمصالحة” فى العراق.

وقال أمام عشرات آلاف المصلين “اننى قريب فى هذه الساعات الرهيبة من الشعب العراقي بأكمله، خصوصا سكان الموصل”.

وتابع “نشعر بالصدمة بسبب أعمال العنف الشنيعة التى ترتكب منذ مدة طويلة ضد المواطنين الأبرياء من مسلمين ومسيحيين أو افراد الجماعات العرقية والأديان الاخرى”.

وأكد البابا “اشعر بالحزن خصوصًا لدى السماع بجرائم قتل بدم بارد ترتكب ضد العديد من الابناء فى هذه الارض الحبيبة، وبينهم اطفال، هذه القسوة تدفعنا إلى البكاء وتتركنا عاجزين عن الكلام”.

وأعرب عن تضامنه مع العراقيين، موضحًا أنه يصلي” للعراق لكي يكون قويا ليتمكن من التقدم نحو مستقبل آمن والمصالحة والسلام، رغم الشدائد التى تلم به”.

ثم طلب من المصلين فى ساحة القديس بطرس، -نحو 50 الف شخص- الصلاة بصمت.

وتحاول القوات العراقية مواصلة هجومها على الموصل لاستعادتها من الجهاديين رغم هجوم مفاجئ لهؤلاء استهدف كركوك ما دفع بالجيش إلى ارسال تعزيزات.

ويبدى المجتمع الدولي ومنظمات غير حكومية قلقها حيال مصير السكان العالقين فى الموصل.

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