وزير الإسكان يسلم عقود 19696 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بمحافظة الشرقية

سلم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية اليوم عددا من عقود 19696 وحدة سكنية بالإسكان الإجتماعى لمستحقيها بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الشرقية.

وقال وزير الإسكان: فى مدينة العاشر من رمضان، تم الإنتهاء من تنفيذ 18180 وحدة بالإسكان الاجتماعى، ويجرى تنفيذ 20320 وحدة أخرى، بينما يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 5232 وحدة، وفى مراكز محافظة الشرقية الأخرى، تم الانتهاء من تنفيذ 1516 وحدة، ويجرى تنفيذ 212 وحدة أخرى، موزعة كالتالى: 96 بالحسينية، و792 بالقرين، و264 بفاقوس، و40 بصان الحجر، و236 بههيا، و156 بأبو كبير، و48 ببلبيس، و60 بأولاد صقر، و12 بمشتول السوق، و24 بكفر صقر، كما يجرى الإعداد لطرح تنفيذ 1216 وحدة أخرى، موضحا أن تكلفة إنشاء الوحدات بلغت أكثر من 7 مليارات جنيه، كما وفرت الآلاف من فرص العمل.

وأكد مدبولى أن مشروع الاسكان الاجتماعى أصبح حقيقة على أرض جمهورية مصر العربية كلها، مضيفا: نعمل حاليا فيما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية، أنهينا منها 190 ألفا، والباقى بنهاية يونيو المقبل، وبدأنا فى تنفيذ 100 ألف وحدة أخرى، وستنتهى فى آخر العام المقبل، وهذا إنجاز لم يحدث فى تاريخ مصر.

وأضاف: يجرى تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل: مشروع محطة مياه منيا القمح، بطاقة 51 ألف م3/يوم، وتم تسليم المشروع، ويجري نهو الشبكة، والانتهاء جزئياً من تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه فاقوس، كما يجرى تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه ههيا، بطاقة 51 ألف م3/يوم، وسيتم الانتهاء من تنفيذه قريبا، وتجرى تجارب التشغيل لمشروع توسعات محطة بنى شبل وتل حوين، وتم الانتهاء من تنفيذ محطة مياه بلبيس، والمحطة تعمل بكامل طاقتها، بطاقة 204 آلاف م3/يوم، وسيتم الانتهاء من تنفيذ الشبكات قريبا، ويجرى أيضا تنفيذ مشروع محطة مياه مشتول السوق، بطاقة 68 ألف م3/يوم، وسيتم الانتهاء من تنفيذه مارس 2017، ومشروع نقل مأخذ محطة مياه شغفورة، وسيتم الانتهاء منه قريباً، وتنفيذ أعمال مشروع خط مياه الإنشاءات للعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم الانتهاء من تنفيذه قريباً أيضا، كما يجرى الانتهاء من مشروع محطة مياه تلراك.

وبخصوص مشروعات الصرف الصحي، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحى القرين، ومتبقى الختاميات، وتم تسليم مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة بمحطة صرف صحى بلبيس، وتم التسليم الابتدائي لصرف صحى أبو حماد ضمن مشروع صرف صحى أبو حماد وبحطيط (20 ألف م3 / يوم) استكمال شبكات، وسيتم الانتهاء من تنفيذ بحطيط ديسمبر 2016، وتم تسليم مشروع صرف صحى الصوفية وتلراك (10 آلاف م3 / يوم) استكمال شبكات، ومتبقى إنهاء الشبكات ديسمبر 2016، وتم أيضاً تسليم مشروع صرف صحى صان الحجر ( 10 آلاف م3 / يوم ) استكمال شبكات، ومتبقى الرافع فى مارس 2017، وتم التسليم النهائى لمنشاة العباسة، ضمن مشروع محطة صرف صحى العباسة ومنشأة العباسة (10 آلاف م3/يوم) استكمال شبكات، وسيتم الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2017.

وأوضح أنه تم تسليم مشروع صرف صحى مشتول السوق استكمال شبكات، ومتبقى الرافع فى يونيو 2017، ويجرى تنفيذ مشروع توسعات محطة صرف صحى الزقازيق، وسيتم الانتهاء منه جزئياً مارس 2017، ومشروع محطة صرف صحى الزنكلون، وسيتم الانتهاء منه مارس 2018، ومشروع توسعات محطة صرف صحى كفر صقر، ومشروع صرف صحي شلشلمون، وسيتم الانتهاء منه يونيو 2017، ومشروع صرف صحي كرديدة، وسيتم الانتهاء منه مارس 2017، ومشروع صرف صحي كفر الحمام، وسيتم الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2016.

أ ش أ

وأضاف أنه تم نهو وتسليم محطات الرفع ومحطة المعالجة ضمن المحطات التجريبية بمشروع صرف صحي العزيزية، وسيتم الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2016، ومشروع صرف صحي ميت سهيل، ومشروع صرف صحى النخاس، وسيتم الانتهاء من تنفيذهما قريبا، وتم تسليم مشروع صرف صحي الصنافين، ومتبقى الختاميات، كما يجرى تنفيذ مشروع صرف صحي شنبارة الطنانات ابو حماد، ومشروع صرف صحي أم الزين، ومشروع صرف صحي العصايدة وديرب نجم، ومشروع صرف صحي ميت العز وتوابعها، ومشروع صرف صحي الروضة، وسيتم الانتهاء من تنفيذه مارس 2017، ومشروع صرف صحي ميت جابر، ومشروع صرف صحي مشتول القاضى، ومشروع صرف صحى سنهوا، وسيتم الانتهاء من تنفيذها سبتمبر 2017، ومشروع صرف صحى منيت سلمنت، وسيتم الانتهاء من تنفيذه يونيو 2017، ومشروع صرف صحى النخاس، وسيتم الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2016، ويجرى التسليم الابتدائى لقرية سلمنت، ضمن مشروع صرف صحي توابع أنشاص الرمل (بير عمارة – سلمنت – السعدية)، وسيتم الانتهاء من تنفيذه قريباً.