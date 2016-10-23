بالفيديو : شكّت بطبيب الأسنان فصوّرته لتكتشف ماذا يفعل بابنتها… لن تصدقوا ماذا فعل؟!

شيماء مصطفى

من المعروف عند زيارة طبيب مع طفلك فان الأب أو الأم يكون مع الطفل عند الطبيب عند الكشف عليه ولكن ما حدث مع هذه الطفلة هو شيء غريب بعض الشيء لأن في البداية طلب الطبيب بخروج الأم؟!.

طلب الدكتور من الأم الخروج فاستغربت فقررت أن تضع الهاتف المحمول لرؤوية ما سيحدث مع إبنته ولكن بعد إنتهاء الطبيب خرجت الطفلة مباشرة إلي الأم وهي ملطخة بالدماء وتبكي بكاءً شديد.

في البداية هذه العيادة لطبيب أسنان ويطلق عليه ” عيادة الرعب ” بسبب جنون هذا الطبيب حيث قام بخلع أكثر من 7 أسنان لهذه الطفلة الصغيرة والتي دخلت من أجل أن تقوم بخلع سن واحد فقط لا غير ولكن جنون هذا الطبيب لا يعرف له حد.

والجدير بالذكر أن هناك نحو 1000 مريض للإساءة على يد هذا الطبيب الذي ينكر الاتهامات الموجهة اليه، ما دفع الأهالي الى التظاهر ضده، واذارة القضية مجدداً ضده بعدما اثاروها قبل نحو عام كما يظهر في الفيديو التالي :

شبكةعيونالإخبارية

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