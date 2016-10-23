بالصور.. تجمع مشجعي الزمالك استعدادًا لمباراة صن داونز في نهائي الحلم الإفريقي

مراسل – عمر جمال

تجمع عدد من مشجعي نادي الزمالك، صباح اليوم الأحد، بميدان لبنان الكائن بمنطقة المهندسين، استعدادًا للسفر إلى الأسكندرية، لحضور مباراة الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن بدأ مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة الـ 08:30 مساءًباستاد برج العرب.

يُشار إلى أن الزمالك، خسر مباراة الذهاب أما صن داونز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة، ويحتاج للفوز برباعية دون رد للتتويج بالبطولة السادسة له في إفريقيا.