الانتهاء من أعمال تطوير وإضاءة كوبرى البغدادى بالأقصر

تساهم الشركة العربية العالمية للبصريات - إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة - فى أعمال التطوير الجارية بالأقصر، استعداداً لاستضافة المدينة للمؤتمر السنوى لمنظمة السياحة العالمية ، وقد انتهت الشركة من مشروع لإضاءة كوبرى الأقصر العلوى على نهر النيل، باستخدام أحدث نظم الإضاءة العالمية بالليزر، ليتحول الكوبرى إلى تحفة فنية.

وقال اللواء على الجزار، رئيس مدينة الأقصر، بأن جهاز الخدمة الوطنية وشركة البصريات، يشاركان أيضا فى تنفيذ مشروع لتطوير شارع طريق الكباش، وطريق المطار الدولى، وتجميل الواجهات المطلة على الشارعين، بجانب تجميل ميادين وشوارع المدينة، بمجموعة من الزهور، ووضع لمسة حضارية على مختلف طرق المدينة السياحية.

يأتى ذلك ذلك فى إطار أعمال تجميل واسعة، تشهدها شوارع الأقصر، التى تستعد لتنصيبها عاصمة للسياحة العالمية، فى نهاية شهر أكتوبر الجارى، بحضور 35 من وزراء السياحة بالعالم.