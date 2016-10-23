بالصور.. للعام الثاني باحثون آثريون يرصدون تعامد الشمس على دير شلويط غرب الأقصر

للعام الثاني علي التوالي رصد باحثون في علوم الآثار تعامد أشعة الشمس، صباح اليوم الأحد، على المعبد الرومانى المعروف بإسم دير شلويط، غرب مدينة الأقصر، حيث تم تشكيل فريق بحثي من الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية برئاسة الدكتور أحمد عوض، وتبين تعامد الشمس علي المعبد لمدة 25 دقيقة، وذلك على لوحتين تمثلان الإله آمون والإله منتو رع داخل قدس الأقداس بمعبد دير شلويط، والذى شيد على محور شمسي ليستقبل الشمس مرتين في العام في 23 من شهر أكتوبر، و20 من شهر فبراير .

ومن جانبه قال أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، إن الفريق البحثى المعنىٍ برصد الظواهر الفللكية بالمعابد الأثرية المصرية، يقوم بعمليات رصد وتوثيق لأربعة عشر ظاهرة فلكية ، داخل معابد فى الجيزة وأسوان وقنا والأقصر والوادى الجديد، وذلك بموافقة من اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، وذلك فى إطار السعى لإبراز تقدم الحضارة المصرية فى علم الفلك، وتشجيع ما بات يعرف اليوم بسياحة الفلك، داعيا وزارة السياحة ، إلى دعم جهود جمعيته الرامية للتسويق لتلك الظواهر فى أسواق العالم السياحية، خاصة وأن الفريق البحثى الذى يتراسه الدكتور أحمد عوض، قد نجح بالفعل فى رصد تعامد الشمس فى معابد ومواقع دندرة وحتشبسوت وإدفو وكلابشة وهرم زوسر وفيله وهيبس ودير الحجر وقصر غويطه وجبل السلسة والمحرَقة .

يذكر أن المعبد الرومانى فى غرب الأقصر، والمعروف بإسم دير شلويط، دير يقع جنوب جبل ممنون وعلي بعد أربعة كيلو مترات جنوب معابد مدينة هابو الشهيرة فى غرب الأقصر، وقد كرس المعبد لعبادة للإلهة ايزيس، الهه الامومة والطفولة عند المصريين القدماء، ويعرف هذا المعبد عند السياح بمعبد إيزيس الصغير،

وقال الدكتور أحمد عوض الباحث الآثري أن ووجود هذة الظواهر الطبيعية فى تواريخ وأيام وشهور مختلفة، يجعلها لا تتعارض مع بعضها وتكون وسيلة لتنمية المدن والمناطق الأثرية التى تشهد تلك الظواهر الفلكية، بجانب جذب سياح لمناطق لا يزورها كثيرون، مثل مثل المعبد الرومانى، الذى تعامدت الشمس على قدس أقداسه اليوم، وذلك برغم إكتمال عناصرة المعمارية وكونه المعبد الرومانى الوحيد فى الاقصر.

الباحث يرصد تعامد الشمس بالمعبد الرومانى



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