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" تموين المنيا " تضبط 697 طن سكر خلال شهر

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" تموين المنيا " تضبط 697 طن سكر خلال شهر " تموين المنيا " تضبط 697 طن سكر خلال شهر

>المنيا –حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية بالمنيا في بيان لها اليوم أن حصلية مضبوطات سلعة السكر خلال شهر وصلت إلى 697 طناً.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزاره التموين بالمنيا، أن حصيلة مضبوطات السكر المهربة ، ومجهولة المصدر ، والمضبوط داخل مخازن غير مرخصة بلغت 697 طن سكر، لافتاً إلى إعاده تعبئتها وبيعها  للمواطنين بسعر 4 جنيهات للكيلوجرام.

  وأضاف أن  الكميات المتحفظ عليها تم ضبطها بمراكز العدوة ، ومغاغة ، وسما لوط ، وأبوقرقاص، وملوي، ودير مواس، مؤكدا تواصل الحملات التموينية لضبط الأسواق والحد من  تخزين السلع الغذائية، واستغلال المواطنين

 


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