موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها : اليوم..عزاء العميد عادل رجائى بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس ، والتجارة تعلن تراجع الواردات بقيمة 7 مليارات دولار وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أكد مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير هشام بدر أن العامل الوحيد المحرك لمواقف مصر فى مجلس الأمن الدولى هو مصالحها الوطنية المباشرة، فضلا عن التعبير عن المصالح العربية، والأفريقية، ودول عدم الانحياز تجاه الموضوعات المختلفة.

وقعت منذ قليل، مشادات كلامية بين عدد من المؤيدين والمعارضين، لمجلس نقابة المحامين، خلال مشاركتهم، فى الجمعية العمومية العادية التى يعقدها مجلس النقابة، للموافقة على زيادة المعاش الشهرى وميزانيات النقابة.

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع تاكيهيروكاجاوا سفير اليابان بالقاهرة، آفاق التعاون المشترك بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف الأنشطة البترولية، خاصة أن قطاع البترول يقوم حالياً بتنفيذ برنامج عمل طموح لإقامة العديد من المشروعات البترولية، خاصة فى مجال صناعة التكرير والبتروكيماويات وهناك مجالات متعددة أمام الشركات اليابانية التى تمتلك الخبرة الطويلة فى مجال تنفيذ هذه المشروعات وما تمتلكه من تكنولوجيا متقدمة.

أفتى ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز انحناء الأطفال فى أول الكاتة بلعبة الكاراتيه.

جاءت فتوى "برهامى" ردًا على سؤال نصه، أنا أريد أن أُعلِّم أبنائى (5 سنوات) لعبة الكاراتيه، وأسأل عن الانحناء فى أول الكاتة، ما حكمه؟ مع العلم أن أولادى - ولله الحمد والمنة - عندهم طاقة، وجسدهم قابل للتدريب؛ فأريد أن أستغل هذا الأمر".

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على وجود أزمة فى السكر فى بعض المناطق فى مصر، مشيرة إلى أن كثرة تناول المصريين للشاى وبكميات كبيرة من السكر سبب الشعور بهذه الأزمة.

يحرص سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح على حضور نهائى دورى أبطال أفريقيا بين فريقى الزمالك المصرى وصن داونز الجنوب أفريقى فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم الأحد.

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل رفضت التوقيع على وثيقة، أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية، تحدد مبادئ استخدام وتصدير الطائرات الحربية بدون طيار.

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" إيرينا بوكوفا، بعثت برسالة إلى وزير التربية والتعليم الإسرائيلى "نفتالى بينت"، قالت فيها إنها لا تتفق مع القرار الذى اتخذته المنظمة مؤخراً، والذى يتجاهل صلة الشعب اليهودى بمدينة القدس والذى يعتبر المسجد الأقصى مكاناً مقدساً خاصاً بالمسلمين.

يقام مساء اليوم ، عزاء الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائى ، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، بقاعة السلام ، فى مسجد المشير طنطاوى، بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة ، وكبار رجال الدولة.

حذرت القنصلية الأمريكية العامة فى أسطنبول، مواطنى الولايات المتحدة الأمريكية، من هجمات محتملة من قبل متطرفين فى كبرى المدن التركية.

فى صفقة مدوية بالإعلام الأمريكى، أعلنت شركة الاتصالات "AT & T" نجاحها فى الاتفاق على شراء المؤسسة الإعلامية العملاقة "تايم وارنر"، المالكة لشبكة "سى إن إن" وقنوات "اتش بى أو" و"تى أن تى" ، فضلاً عن عملها فى مجال الانتاج السينمائى مقابل 85 مليار دولار.

فى ظل انتشار الإدمان، وتوحش رغبة المدمن فى الحصول على أنواع جديدة من المخدرات لإشباع رغبته فى الوصول إلى النشوة الوهمية، ظهرت مادة جديدة يستخدمها المدمنين فى التعاطى وتسبب الهلاوس.

احتشد الآلاف من جمهور نادى الزمالك فى عدة محافظات بمحافظات مصر المختلفة منذ شروق شمس اليوم الأحد، استعداداً للزحف نحو الإسكندرية وتحديداً لاستاد برج العرب من أجل دعم الفارس الأبيض فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى غياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى يخوضها بطل مصر تحت شعار "لا يأس مع الكرة"، ويتطلع لحسم اللقب للمرة السادسة فى تاريخه رغم خسارة لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

مع الكشف المستمر لقضايا فساد توريد القمح، والتى جاء مؤخرًا الكشف عن قضية فساد جديدة من خلال توريد الأقماح من إنتاج سنوات سابقة، ينشر "برلمانى" أراء نواب لجنة تقصى حقائق فساد القمح، حول استمرار عمليات الفساد، والتى أثارت غضبهم.

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن استمرار الكوارث داخل وزارة التربية والتعليم يتطلب أن تتخذ الحكومة والبرلمان مواقف حاسمة لمحاسبة ومحاكمة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، مؤكدًا أن أخطر الكوارث التى ارتكبها الوزير تتمثل فى كارثة اكتشاف خريطة بكتاب اللغة الإنجليزية بالصف الثانى بالمرحلة الإعدادية بها خطأ أن منطقتى حلايب وشلاتين ضمن حدود السودان.

نشبت مشادات كلامية بين عدد من المؤيدين والمعارضين، لمجلس نقابة المحامين، خلال مشاركتهم، فى الجمعية العمومية العادية التى يعقدها مجلس النقابة، للموافقة على زيادة المعاش الشهرى وميزانيات النقابة.

تجمعت أوتوبيسات ألتراس زملكاوى وايت نايتس فى ميدان لبنان استعدادا لسفر أفراد الرابطة للإسكندرية لمؤازره الزمالك أمام صن داونز، مساء اليوم، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

أعلن وايت نايتس من قبل أن سعر الرحلة ٦٠ جنيها.

نشرت صفحة أكاديمية النجم تامر حسنى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عدة فيديوهات لحفل الفنان تامر حسنى فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية مساء أمس، يوضح الإقبال الجماهيرى الكبير على الحفل ضمن جولته الغنائية فى أمريكا التى بدأت قبل أيام، وكان تامر حسنى قد أحيا ثانى حفلاته فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ولاية "نيو جيرسى" وسط حضور جماهيرى كبير سواء من الجالية العربية أو محبى نجم الجيل من دول العالم.

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "brightside" عادات يومية تجعل شكلك أكبر من سنك ، فإذا كنت تبدو أكبر سنا عن سنك الحقيقى، فشاهد فى دقيقة بعض العادات التى تتسبب تقدمك فى السن بشكل أسرع، والتى تشمل:

تجمعت أتوبيسات وايت نايتس استعدادا لسفر أفراد الرابطة للإسكندرية لمؤازرة الزمالك أمام صن داونز مساء اليوم، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

تحولت الأمطار الغزيرة فى هايتى إلى فيضان قوى، وتجمعت المياه وجرفت عددا من المنازل وسقطت أشجار جراء الأمطار الغزيرة، فيما أعلنت حالة التأهب القصوى فى البلاد.

لقى 120 إرهابيا من تنظيم داعش الإرهابى مصرعهم ، اليوم السبت، خلال العمليات العسكرية للجيش العراقى فى المحور الشمالى لعمليات تحرير الموصل.