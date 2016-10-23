أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

27 نوفمبر.. الحكم في استئناف «الجبالي» على تغريمها لاتهامها بسب رجل أعمال

Google+ Print
27 نوفمبر.. الحكم في استئناف «الجبالي» على تغريمها لاتهامها بسب رجل أعمال 27 نوفمبر.. الحكم في استئناف «الجبالي» على تغريمها لاتهامها بسب رجل أعمال

المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا السابق – أرشيفية

حجزت محكمة جُنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المُقدم من قِبل المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا السابق، بتغريمها  15 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب وقذف رجل الأعمال محمود صبري، واتهامه بأنه يمول جماعة الإخوان الإرهابية بدولة الكويت، لجلسة 27 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل،  للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

 وقال صبري – في دعواه رقم 719 لسنة 2015 – إنه فوجئ أثناء مشاهدة برنامج العاشرة مساءً المُذاع على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي، أن المستشارة تهاني الجبالي عرضت صورة له مع عدة أشخاص وأشارت إليه، وقالت إنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية في دولة الكويت.

وأضاف صبري – بحسب الدعوى – أن المستشارة تهاني الجبالي اتهمته بتمويل جماعة الإخوان بالكويت، علنًا على الهواء، مما أثر على عملي وتسبب في خسائر مادية لي، وهذا الاتهام باطل ولا صحة له، على حد قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا