27 نوفمبر.. الحكم في استئناف «الجبالي» على تغريمها لاتهامها بسب رجل أعمال

حجزت محكمة جُنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المُقدم من قِبل المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العُليا السابق، بتغريمها 15 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بسب وقذف رجل الأعمال محمود صبري، واتهامه بأنه يمول جماعة الإخوان الإرهابية بدولة الكويت، لجلسة 27 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وقال صبري – في دعواه رقم 719 لسنة 2015 – إنه فوجئ أثناء مشاهدة برنامج العاشرة مساءً المُذاع على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي، أن المستشارة تهاني الجبالي عرضت صورة له مع عدة أشخاص وأشارت إليه، وقالت إنه ممول جماعة الإخوان الإرهابية في دولة الكويت.

وأضاف صبري – بحسب الدعوى – أن المستشارة تهاني الجبالي اتهمته بتمويل جماعة الإخوان بالكويت، علنًا على الهواء، مما أثر على عملي وتسبب في خسائر مادية لي، وهذا الاتهام باطل ولا صحة له، على حد قوله.