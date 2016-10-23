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غدًا.. رئيس القوات اللبنانية ضيف لميس الحديدي في «هنا العاصمة»

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غدًا.. رئيس القوات اللبنانية ضيف لميس الحديدي في «هنا العاصمة» غدًا.. رئيس القوات اللبنانية ضيف لميس الحديدي في «هنا العاصمة»

الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية – أرشيفية

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” من تقديم  الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة “CBC”، الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، غدًا الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

 ويتحدث جعجع – خلال الحوار-  عن لحظة حاسمة في تاريخ لبنان السياسي، وبينما تتغير التحالفات ليجيب على تساؤلات هل أصبح شريكًا لحزب الله بقبوله ترشيح عون للرئاسة، و يوضح من يريد تغييب الدور الإقليمي المصري ورؤيته للخلاف الخليجي مع بيروت والقاهرة.

 ويكشف رئيس حزب القوات اللبنانية – خلال الحوار – عن كواليس الأزمة اللبنانية، وما رؤيته للخروج منها، وكيف يرى الأوضاع في الشرق الأوسط وسط تحديات الإرهاب، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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