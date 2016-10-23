غدًا.. رئيس القوات اللبنانية ضيف لميس الحديدي في «هنا العاصمة»

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” من تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة “CBC”، الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، غدًا الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدث جعجع – خلال الحوار- عن لحظة حاسمة في تاريخ لبنان السياسي، وبينما تتغير التحالفات ليجيب على تساؤلات هل أصبح شريكًا لحزب الله بقبوله ترشيح عون للرئاسة، و يوضح من يريد تغييب الدور الإقليمي المصري ورؤيته للخلاف الخليجي مع بيروت والقاهرة.

ويكشف رئيس حزب القوات اللبنانية – خلال الحوار – عن كواليس الأزمة اللبنانية، وما رؤيته للخروج منها، وكيف يرى الأوضاع في الشرق الأوسط وسط تحديات الإرهاب، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.