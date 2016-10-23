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إحالة مالك محل بقالة جمع 330 كيلو سكر للمحاكمة العاجلة بالسيدة زينب

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إحالة مالك محل بقالة جمع 330 كيلو سكر للمحاكمة العاجلة بالسيدة زينب إحالة مالك محل بقالة جمع 330 كيلو سكر للمحاكمة العاجلة بالسيدة زينب

>كتب أحمد إسماعيل

أحالت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، مالك محل بقالة فى المنطقة  إلى المحاكمة العاجلة، محبوساً، بتهمة تجميع وتخزين 330 كيلو سكر مدعم.

ووجهت النيابة للتاجر عدة تهم منها الإمتناع عن بيع سلعة مسعرة جبرياً لممارسة الإحتكار .

 

وقرر مصطفى القاضى وكيل نيابة السيدة زينب، فى وقت سابق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر بالتحفظ على المضبوطات، وكلف المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالإشتراك مع مباحث ، وخلال حملة موسعة داهمت أحد المخازن ملك تاجر بقالة ، وأسفرت عن ضبط كميات من السكر المدعم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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