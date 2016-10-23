“البيشمركة” تحرر 3 قرى بمحور «بعشيقة» شمالى العراق

تمكنت قوات “البيشمركة” الكردية، اليوم الأحد، فى اليوم السابع لعملية تحرير الموصل، من السيطرة على 3 قرى وقتل العديد من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابى فى محور “بعشيقة” شمال شرقى الموصل مركز محافظة نينوي شمالى العراق.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية كردية أن “البيشمركة” سيطرت على قرى الفاضلية وتربزا وعمر قامجي، وفجرت سيارتين مفخختين لـ”داعش” قبل وصولها إلى القطاعات العسكرية فى بعشيقة بسهل نينوي التى تبعد حوالى 20 كيلومترًا من مدينة الموصل وتسكنها غالبية كردية من الأيزيديين والمسلمين والمسيحيين.

وأشارت إلى أن البيشمركة استعادت السيطرة على الطريق الرئيسى الرابط بين بعشيقة والموصل بعد السيطرة على القرى الثلاث، وبمساندة من طيران التحالف الدولي الذى يوفر الغطاء الجوي للقوات البرية التى تقاتل داعش، حيث دمرت سيارة مفخخة للتنظيم.

وتحاصر البيشمركة حالياً ناحية “بعشيقة” من الجانبين الشرقى والغربي، وشرعت فى عملية عسكرية واسعة لتطهير محيطها تمهيدًا لاقتحامها وتحريرها من قبضة “داعش”.