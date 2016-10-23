الشيحى: عدم كتابة الديانة فى شهادات التخرج بالجامعة أثار البلبلة

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار بشأن عدم كتابة الديانة فى شهادات التخرج بالجامعة أمر أثار البلبلة، مؤكدا أننا لا نفرق بين المسلم والمسيحى فى مصر، وأن المواطنة حق للجميع، ويتم تطبيق ذلك فى كافة الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم العالى، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي لمحافظة كفرالشيخ لتفقد المنشآت الجامعية، والمستشفى الجامعى بالمحافظة تمهيدا لزيارة

> الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على تنمية المحافظات.

وأضاف أن الجامعة تتميز بالمنشآت الهامة التي تتمثل في وجود 91 مستشفى جامعي تخدم 16 مليون مواطن، بالاضافة إلى الخدمة التعليمية المتميزة، ما جعلها فى مصاف الجامعات الكبرى، مؤكدا أن الرئيس السيسى أعلن مرارا أنه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحى، والجميع مواطنون على أرض مصر وتعجب مما أثاره الإعلام بهذا الشأن، وأن من يروج لذلك يريد إحداث خلل فى المجتمع المصري.

أ ش أ