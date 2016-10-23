بالفيديو : خريج التوكتوك "أنا بخير الحمدلله .. ومتقتلتش" ...

سمر العشري

نفى مصطفى عبدالعظيم الشهير بـ"خريج التوكتوك " ، ما تردد عن مقتله أو تعرضه لتعذيب .

كان "خريج التوكتوك" أثار جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" ، متحدثًا عن معاناة المواطنين، وغلاء الأسعار، و التعليم ، والأوضاع الاقتصادية للبلاد .

وقال مصطفى : "أنا بطمن حبايبي الناس اللي اتعاطفت معايا ووقفت جنبي بجد.. انتوا فعلا بتنصروا الحق، أنا الحمد لله بخير وحي ومفيش أي مشكلة، ومفيش حد زي الناس بتقول من بتوع الأمن جولي، ولا حد سألني ولا سأل أهلي" .

وأضاف: "الإشاعات مبتفدنيش، أنا مش جورج كلوني، ولا ممثل، أنا إنسان بسيط بصحى من النوم بروح شغلي وبأرجع أراعي أسرتي، فأي إشاعة باعتقالي أو قتلي مش هتسعدهم.. أنا متقتلتش ولا مت أنا حي أرزق، وفيه حاجات أهم مني نشغل دماغنا بيها، الشهدا أولى" .

كان حديث سائق "توك توك" في برنامج تليفزيوني عن معاناة المواطنين، وغلاء الأسعار، والأوضاع الاقتصادية للبلاد، قد انتشر سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار ردود فعل متباينة.

وعقب يومين من الحلقة توقف بث البرنامج، كما توقف برنامج "بوضوح" الذي يقدمه الليثى على قناة "الحياة" التي أعلنت ذلك بشكل مفاجئ، وأن سببه حصول الليثى على إجازته السنوية، وهو ما برره هو الآخر بأنه تأخر في الحصول على إجازته السنوية هذا العام، مؤكدا أنه سيغيب عن الشاشة 3 أسابيع، مشددا على عودته مرة أخرى .

شبكةعيونالإخبارية

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