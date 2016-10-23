«مصر للطيران».. الناقل الرسمي للمؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ

صرح مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، بأن الشركة تشارك بدور الناقل الرسمي للمشاركين في المؤتمر الوطنى الأول للشباب، والمقرر إقامته على مدار ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك بالمؤتمر آلاف الشباب والشخصيات العامة في مختلف المجالات.

وأضاف المصدر – حسبما أفاد مراسلنا – أن الشركة كعادتها في هذه المناسبات الكبيرة التي ترعاها، تقوم بتقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة للمشاركين في الحدث، كما تعمل على توفير مجموعات عمل من مختلف التخصصات في مطار القاهرة وشرم الشيخ، وذلك لنجاح تنظيم الموتمر وانسيابية نقل الوفود.