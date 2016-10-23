وزيرالتجارة: إعداد استراتيجية لمضاعفة الصادرات خلال 5 سنوات

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية، موضحا أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الهامة لجلب العملات الأجنبية ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلى والخارجى.

جاء ذلك خلال اجتماع قابيل، اليوم، برؤساء المجالس التصديرية، حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس في ضوء ما تحقق في صادرات كل قطاع على حدة، ووضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح قابيل، أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا خلال الـ 10 شهور الماضية مقابل انخفاض ملحوظ في الواردات وهوالأمر الذي ساهم في علاج العجز في الميزان التجارى بقيمة بلغت حوالى 8 مليارات دولار.

وأكد حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الاسواق الخارجية، منوها إلى أن السوق الافريقى يمثل أحد أهم الاسواق التي تستهدف زيادة معدلات التصدير إليها.

أ ش أ