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50 مليون جنيه لإحلال وتجديد مساكن نصر النوبة بأسوان

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50 مليون جنيه لإحلال وتجديد مساكن نصر النوبة بأسوان 50 مليون جنيه لإحلال وتجديد مساكن نصر النوبة بأسوان

وزير الاسكان، مصطفى مدبولي (أرشيفية)

قال ياسين عبدالصبور، عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان ، إن وزارة الإسكان وافقت على تخصيص 50 مليون جنيه هذا العام من ميزانية للعام المالي الحالي 2016/2017 لصالح خطة إحلال وتجديد المنازل النوبية المنهارة والمتصدعة بدائرة مركز نصر النوبة.

وأضاف «عبدالصبور»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المبلغ سيخصص لصالح مشروعات خطط الإحلال والتجديد التي ستنفذ هذا العام لعدد من المساكن والمنازل النوبية، متابعا: «طالبنا الحكومة بتخصيص 200 مليون جنيه لصالح إعادة ترميم وإحلال وتجديد المساكن النوبية المتصدعة والمنهارة بمختلف القرى النوبية وفقا لالتزامات الحكومة تجاه أهالى النوبة في هذا الشأن».

وأشار إلى أن الحكومة وعدت بتخصيص 50 مليون جنيه أخرى خلال هذا العام لاستكمال أعمال الاحلال والتجديد للمساكن، حيث أن الحكومة ستعتمد باقى المبلغ الذي طالب به النوبيين العام القادم بواقع 100 مليون جنيه لتوسعة مشروعات الاحلال والتجديد لتشمل منازل أخرى بقرى النوبة.

أ ش أ

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