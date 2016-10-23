السعودية تؤكد جاهزية الوحدات المشاركة بالتمرين «أمن الخليج العربي1»

أكد قائد قوات الأمن الخاصة السعودية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، اليوم الأحد، جاهزية الوحدات والفرق المشاركة فى التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربى 1″ لمكافحة الإرهاب المزمع تنفيذه فى مملكة البحرين نهاية الشهر الجاري.

‏ ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن العتيبي قوله أن “التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية فى دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية إضافة إلى ‏تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها فى المجالات الأمنية خاصة مجال مكافحة الإرهاب.

‏ وأضاف أن التمرين سيتضمن تصميم وتنفيذ فرضيات تحاكي المخاطر المتوقعة والتهديدات التى تمثلها الجماعات الإرهابية، حيث سيضمن رفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية بدول ‏مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون فيما بينهما.

‏ وأشار قائد قوات الأمن الخاصة إلى أن التمرين التعبوي المشترك “أمن الخليج العربي1″ يقام وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس بهدف تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية بشكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خاصة فى الحالات الطارئة.