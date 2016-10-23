رئيس قطاع الأخبار: إيقاف مذيعة ماسبيرو لحين انتهاء التحقيقات‎

كتبت – إنجي لطفي

قال الإعلامي خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار، إنه” تم إيقاف المذيعة سمر شكر لحين انتهاء التحقيقات معها”، موضحًا :”لا نعرف عن سمر انتماءها لأي أهواء”، مضيفًا ” هي تبرر ما حدث بزلة لسان”.

وأضاف مهنى لـONA، أن المذيعة خالفت “الإسكريبت”، مؤكدًا أنه في إطار ضبط الأداء يتم الإيقاف فورًا في حالة عدم الالتزام بالإسكريبت الموضوع.

وأوضح أنه تلقى مذكرة من طارق عجمي، يطلب إحالتها إلى الشؤون القانونية للتحقيق على خلفية قراءتها للخبر عن حكم الرئيس المعزول مرسي، حيث قرأت الخبر بحكم عن الرئيس مرسي.