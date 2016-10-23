أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مصادر: مقتل شرطي وإصابة 11 شخصا في تفجير بشرق تركيا

Google+ Print
مصادر: مقتل شرطي وإصابة 11 شخصا في تفجير بشرق تركيا مصادر: مقتل شرطي وإصابة 11 شخصا في تفجير بشرق تركيا

أرشيفية

قالت مصادر أمنية إن شرطيا قتل وأصيب عشرة أشخاص عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب مركبة شرطة مارة في إقليم بنجول في شرق تركيا يوم الأحد.

وبحسب رويترز قالت المصادر الأمنية إن القنبلة التي زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور انفجرت قرب مكتب حاكم الإقليم.

وأضافت المصادر إن هناك ستة من رجال الشرطة بين المصابين.

وتعرضت منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية لموجات عنف منذ انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف العام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني العام الماضي.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالحكم الذاتي للأكراد منظمة إرهابية.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ أن لجأ الحزب لحمل السلاح ضد الدولة قبل نحو 30 عاما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا