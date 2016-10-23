مصادر: مقتل شرطي وإصابة 11 شخصا في تفجير بشرق تركيا

قالت مصادر أمنية إن شرطيا قتل وأصيب عشرة أشخاص عندما انفجرت سيارة ملغومة قرب مركبة شرطة مارة في إقليم بنجول في شرق تركيا يوم الأحد.

وبحسب رويترز قالت المصادر الأمنية إن القنبلة التي زرعها مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور انفجرت قرب مكتب حاكم الإقليم.

وأضافت المصادر إن هناك ستة من رجال الشرطة بين المصابين.

وتعرضت منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية لموجات عنف منذ انهيار وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف العام بين الدولة وحزب العمال الكردستاني العام الماضي.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني الذي يطالب بالحكم الذاتي للأكراد منظمة إرهابية.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأكراد منذ أن لجأ الحزب لحمل السلاح ضد الدولة قبل نحو 30 عاما.