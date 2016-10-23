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قائد الشرطة الفرنسية يتعهد بالتغيير بعد ستة أيام من التظاهرات

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قائد الشرطة الفرنسية يتعهد بالتغيير بعد ستة أيام من التظاهرات قائد الشرطة الفرنسية يتعهد بالتغيير بعد ستة أيام من التظاهرات

جان مارك فالكون

تعهد قائد الشرطة الفرنسية برفع مستوى المعدات وتحسين ظروف العمل لعناصره الذين نظموا إضرابات في عدد من المدن لليلة السادسة على التوالي.

وذكرت محطة (بي.إف.إم) الفرنسية أن رجال الشرطة نظموا تظاهرات في باريس وستراسبورج ونانسي ليل السبت.

وشكا رجال الشرطة الفرنسية من أنهم غير مجهزين بما يكفي للاضطلاع بمهامهم ومواجهة ظروف العمل القاسية.

وبحسب رويترز قال جان مارك فالكون القائد العام للشرطة الفرنسية في مقابلة مع صحيفة جورنال دي ديمانش “في باريس يقول العناصر الصغار في السن في الأساس إنهم فقدوا الثقة في هيكلية القيادة وفي المؤسسة وفي اتحاداتهم.”

وأكّد فالكون انه سيزود عناصر الشرطة بالأسلحة والأدوات الحديثة والمتطورة كما سيسعى إلى تخفيف عبء مهام المراقبة الثابتة.

وأضاف “أتفهم مخاوفهم وعلي أن أقول لكم إنني أشاركهم معظم مطالبهم.”

وتجمع نحو 100 من رجال الشرطة في وقت متأخر من يوم الجمعة أمام كاتدرائية نوتردام في وسط باريس المواجهة للمقر المركزي للشرطة الفرنسية وفق ما أوردت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية.

في حين تظاهر ثلاثة آلاف عنصر في شوارع عدد من المدن الفرنسية ليل الخميس.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الجمعة إنه سيلتقي ممثلي الشرطة في مكتبه أوائل الأسبوع الحالي لسماع شكواهم.

 

 

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