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وزارة التعليم العالى تمول 9 مشروعات بحثية لجامعة طنطا

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وزارة التعليم العالى تمول 9 مشروعات بحثية لجامعة طنطا وزارة التعليم العالى تمول 9 مشروعات بحثية لجامعة طنطا

> الغربية – مصطفى عادل

استقبل الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، فريق وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور شريف موسى حسينى مدير إدارة دعم التميز بالوزارة، وذلك بمناسبة تسلم الجامعة عدد من المشروعات البحثية الممولة من الوحدة بقيمة مليون جنيه، مساهمة الجامعة فيها 250 ألف جنيه.

والمشروعات عبارة عن 8 مشروعات طلابية، ومشروع بحثى تنافسى فى البحث التطبيقى بكلية الهندسة عن استخدام تقنية النانو تكنولوجى فى إعادة استعمال مخلفات هدم المبانى فى العناصر الإنشائية وغير الإنشائية.


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