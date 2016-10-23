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"البيشمركة" تحرر 3 قرى بمحور "بعشيقة" شمالى العراق

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"البيشمركة" تحرر 3 قرى بمحور "بعشيقة" شمالى العراق "البيشمركة" تحرر 3 قرى بمحور "بعشيقة" شمالى العراق

>بغداد (أ ش أ)

تمكنت قوات "البيشمركة" الكردية اليوم الأحد فى اليوم السابع لعملية تحرير الموصل، من السيطرة على 3 قرى وقتل العديد من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى محور "بعشيقة" شمال شرقى الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية كردية أن "البيشمركة" سيطرت على قرى الفاضلية وتربزا وعمر قامجى، وفجرت سيارتين مفخختين لداعش قبل وصولها إلى القطاعات العسكرية فى بعشيقة بسهل نينوى التى تبعد حوالى 20 كيلومتراً من مدينة الموصل وتسكنها غالبية كردية من الأيزيديين والمسلمين والمسيحيين.

وأشارت إلى أن البيشمركة استعادت السيطرة على الطريق الرئيسى الرابط بين بعشيقة والموصل بعد السيطرة على القرى الثلاث، وبمساندة من طيران التحالف الدولى الذى يوفر الغطاء الجوى للقوات البرية التى تقاتل داعش، حيث دمرت سيارة مفخخة للتنظيم.

وتحاصر البيشمركة حالياً ناحية "بعشيقة" من الجانبين الشرقى والغربى، وشرعت فى عملية عسكرية واسعة لتطهير محيطها تمهيدا لاقتحامها وتحريرها من قبضة داعش.


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