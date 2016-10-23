جواهر القاسمى قرينة حاكم الشارقة تنعى رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارة

نعت الشيخة جواهر القاسمى قرينة حاكم الشارقة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة أميرة بن كرم، التى توفت صباح اليوم برفقة والدتها وشقيقتها، نتيجة اندلاع حريق فى منزلهن.

وكتبت القاسمى:"فقدت منذ ساعات إنسانة عزيزة على قلبى أعتبرها ابنتى، عرفتها من صغرها مع بناتى فى المدرسة، أحببتها كثيراً، حملت عنى هم العمل".

وتابعت :"أميرة شعلة نشاط، ونحلة لا تعرف الكسل، تحمل على عاتقها كل فكرة فكرتُ بها، وكل توجيه تأخذه بعين الاعتبار، تنجز ولا تشتكى، لا أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن تذهب، وأمها وأختها ذهبوا عنا".

وأضافت:" أعزّي نفسى، وأعزّى كلاً من عائلة الفقيدة، وأعزى كل من عرفها وعمل معها، رحمهن الله جميعاً.. أميرة سنفتقدك كثيراً، إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن جانبها نعت المطربة بلقيس فتحى الفقيدة عبر حسابها على "تويتر" قائلة :" خبر مفجع اللهم ارحمها وأختها سما وأهلهم وارحمهم برحمتك وتقبلهم مع الشهداء والصديقين اللهم آمين".