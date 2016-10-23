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الخارجية: مواقفنا في مجلس الأمن تمثل مصالح مصر والعرب

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الخارجية: مواقفنا في مجلس الأمن تمثل مصالح مصر والعرب الخارجية: مواقفنا في مجلس الأمن تمثل مصالح مصر والعرب

وزارة الخارجية – أرشيفية

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر، أن العامل الوحيد المحرك لمواقف في مجلس الأمن الدولي هو مصالحها الوطنية المباشرة، فضلا عن التعبير عن المصالح العربية، والأفريقية، ودول عدم الانحياز تجاه الموضوعات المختلفة.

واوضح بدر، في تصريح الاحد، أن الوفد المصري انتهج خلال الأشهر التسعة الأولى من العضوية نهجا عمليا يقوم على الاستقلالية عن مواقف القوى الكبرى، والاحتفاظ بمسافة مناسبة عن حالة الاستقطاب السائد في المجلس، وإن عضوية مصر في المجلس أتاحت لها فرصة التفاعل عن كثب مع آليات إدارة الأزمات الدولية، والتي يحدث معظمها في محيطنا الإقليمي.

وأضاف أن دعم جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا من أوليات مصر بالمجلس، بالتزامن مع دفع العملية السياسية بما يحافظ على الجيش الوطني الليبي، وقد نجحت مصر في استصدار تقرير من السكرتير العام حول التهديد الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي للسلم، والأمن الدوليين، تمهيدا لإصدار قرار من المجلس بشأن هذا التهديد.

وأكد أن مصر سعت إلى تعميق الشراكة بين منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي بما يتواكب مع تطور صور الأزمات التي تواجهها القارة السمراء، والاستفادة من ذلك في الانتقال من النمط الحالي في التعامل مع النزاعات في أفريقيا بعد اندلاعها إلى نمط جديد يقوم على تطوير آليات الدبلوماسية الوقائية وإعطاء الأولوية للحلول السياسية.

أ ش أ

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