وزير الرياضة يتجه إلى شرم الشيخ لتفقد استعدادات المؤتمر الوطني

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، متوجهًا إلى شرم الشيخ.

وتأتي زيارة “عبدالعزيز” إلى شرم الشيخ، لتفقد استعدادات فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب، المقرر انعقاده اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء لمدة 3 أيام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن تختار الوزارة بالتنسيق مع المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية 3 آلاف شاب يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصري من الجامعات، الرياضيين، المثقفين، شباب الأحزاب، والعمل السياسى، فضلًا عن عدد من الشباب الذين قدموا طلبات للاشتراك.