إيران: نأمل أن تتوصل كلا من روسيا والسعودية إلى اتفاق نفطي

قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه يوم الأحد إن إيران تأمل أن تستطيع روسيا غير العضو في أوبك والسعودية أكبر عضو في المنظمة التوصل إلى اتفاق بشأن تنسيق إجراءات محتملة بسوق النفط العالمية.

ونقل موقع أنباء وزارة النفط الإيرانية على الانترنت عن زنغنه قوله “آمل أن يستطيع الجانبان التوصل إلى تفاهم… وأن تتوصل روسيا والدول غير الأعضاء في أوبك إلى تفاهم بخصوص قرار أعضاء أوبك خفض إنتاج النفط.”

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت في الجزائر في 28 سبتمبر على خفض الإنتاج إلى نطاق بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أول خفض إنتاج لها منذ 2008. ومن المقرر عقد اجتماع آخر في 30 نوفمبر لتأكيد تفاصيل الاتفاق.

وقال زنغنه “بما أن أوبك قد توصلت إلى اتفاق إطاري فينبغي بذل الجهود لكي تتفق الدول غير الأعضاء في أوبك فيما بينها.”

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال إنه سيقدم مقترحات لنظيره السعودي مطلع الأسبوع الحالي بشأن إجراءات لدعم الأسعار قد تشمل تثبيت إنتاج النفط.