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ضبط «أمريكي» حاول تهريب 380 ألف جنيه إلى إيطاليا

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ضبط «أمريكي» حاول تهريب 380 ألف جنيه إلى إيطاليا ضبط «أمريكي» حاول تهريب 380 ألف جنيه إلى إيطاليا

مطار القاهرة الدولي -أرشيفية

ضبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، راكب أمريكي من أصل مصري أثناء محاولة تهريب 380 ألف جنيه إلى إيطاليا، مخالفًا قانون انتقال النقد الأجنبي، والذي يسمح باصطحاب ٥ آلاف جنيه فقط.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الإيطالية رقم (895)، والمتجهة إلى روما، اشتبه رجال التأمين في راكب أمريكي من أصل مصري، حيث أظهر جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها.

وتم العثور- بتفتيش حقائب الراكب – على مبلغ (380) ألف جنيه، وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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