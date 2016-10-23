سرعة ضربات القلب ونقص الوزن أهم علامات زيادة نشاط الغدة الدرقية

أكدت الدكتورة إيمان الشوربجى أستاذ الأمراض الباطنية، ورئيس وحدة الغدد الصماء والسكر بجامعة الزقازيق، أن الغدة الدرقية هى أهم غدة موجودة فى الجسم، وتقع فى الجزء الأمامى من الرقبة، وتفرز هرمون الثيروكسين المسئول عن العمليات الحيوية ونشاط الجسم.

وقالت إن أمراض الغدة الدرقية تشمل: إما فرط النشاط أو نقص نشاط الغدة، موضحة أن الأعراض تختلف طبقا لمستوى الهرمون فى الدم، وأمراض الغدة الدرقية تزداد عند النساء أكثر من الرجال، وهى ثانى أمراض الغدد انتشارا بعد مرض السكر.

وأشارت إلى أن أعراض زيادة النشاط تتمثل فى سرعة ضربات القلب، ونقص فى الوزن، مع زيادة الشهية للأكل وفى البعض يحدث جحوظ فى العينين، وارتعاش فى اليدين، وصعوبة فى النوم واضطرابات عصبية ومزاجية.

وأضافت "أما نقص الهرمون فيؤدى إلى زيادة الوزن، وزيادة فى نسبة الكولسترول، وقصور وظائف القلب، وخشونة الجلد، وفى الفتيات صغار السن يؤدى إلى اضطربات فى الدورة الشهرية والى العقم مشيرة إلى أن الوضع يختلف فى كبار السن حيث تتمثل الاعراض فى ارتفاع أو انخفاض مستوى هرمون الثيروكسين الذى تفرزه الغدة الدرقية، والذى يختلف فى كبار السن أو منتصف العمر عن صغار السن.

وقالت إن القلب يتأثر ويحدث اضطراب فى ضربات القلب، أو ما يسمى بالذبذبة الاذينية ويكون أحيانا هو العرض الوحيد لفرط نشاط الغدة الدرقية فى كبار السن أو يحدث هبوط فى القلب أو تدهور مريض القلب المستقر على العلاج نتيجة فرط نشاط الغدة الدرقية.

وأشارت إلى أن هناك أمراضا أخرى غير نمطية مثل ضعف العضلات، والشعور بالتعب والخمول، وهى أعراض مماثلة لنقص الهرمون ولكن فى كبار السن نتيجة زيادة الهرمون، وبالتالى يجب التنويه بأن هذه الأعراض غير النمطية يجب أن تؤخذ بجدية عند كبار السن، ويجب عمل تحاليل للغدة الدرقية فى هؤلاء المرضى.

وأكدت أن العلاج يختلف حسب حالة المريض، فعلاج فرط الحساسية، إما من خلال الأدوية المثبطة لإفراز الهرمون، أو بالجراحة أو باليود المشع مضيفة أن نقص النشاط يتم تعويضه بهرمون الثيروكسين.