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مظليون روس ومصريون يؤدون الصلوات خلال مناورات عسكرية مشتركة

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مظليون روس ومصريون يؤدون الصلوات خلال مناورات عسكرية مشتركة مظليون روس ومصريون يؤدون الصلوات خلال مناورات عسكرية مشتركة

>كتب: هاشم الفخرانى

أقام مظليون مصريون وروس مسلمون صلاة مشتركة عشية إجراء المرحلة الأساسية من تدريبات "حماة الصداقة-2016" العسكرية المشتركة  التى تجرى فى

 وذكر موقع "روسيا اليوم" أن الإمام في قوات المظليين الروسية "علي شمس الدين " قال للصحفيين، اليوم الأحد إن المصريين لم يتوقعوا وصول إمام مع العسكريين الروس.

وأضاف الموقع أنه يوجد في الوحدة العسكرية الروسية مسلمون يقيمون الصلاة بشكل دائم ، وقد أقاموا صلاة مشتركة مع العسكريين المصريين عشية إجراء المرحلة الأساسية من هذه التدريبات" المشتركة بين المظليين الروس والمصريين.

 

 

 

وذكر الإمام أن "الصلاة تعطي للعسكريين قوة معنوية لاجتياز العقبات الموجودة في الحياة".

 

يشار إلى أن التدريبات العسكرية المصرية الروسية المشتركة بين وحدات المظليين تجري في منطقة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية في الفترة بين 15 إلى 26 أكتوبر الجارى .


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