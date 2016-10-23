إنشاء 13 محطة مياه جديدة بمركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء

أعلن اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء اليوم، أنه سيتم إنشاء 13 محطة مياه جديدة بوسط سيناء فى مركزى الحسنة ونخل، بينها 6 محطات لتحلية المياه فى مركز ومدينة نخل بوسط سيناء بطاقة 200 متر مكعب يوميا لكل محطة فى مناطق نخل والنقب والكونتلا وصدر حيطان ووادى الحاج.

وأضاف أنه سيتم حفر 5 آبار سطحية لتزويدها بالمياه، وسيقام فى مركز ومدينة الحسنة 7 محطات فى مركز ومدينة الحسنة فى مناطق المنبطح والمنجم والقرية وأبو عجيلة والغرقدة ووادى العمرو، كما سيتم حفر 9 آبار عميقة لتزويدها بالمياه .

جاء ذلك فى الاجتماع التنفيذى الذى عقد برئاسة المحافظ بحضور رؤساء مجالس المدن والمهندس عبد الله عواد رئيس قطاع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء وسعد بدوى مدير شركة المياه فى وسط سيناء والمهندس علاء إبراهيم رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء وتم خلاله بحث متطلبات المحافظة من المياه.

وقال المحافظ إنه يوجد محطة بطاقة 5000 متر مكعب فى رفح سيتم سرعة تشغيلها، ورفع كفاءة محطة أبو شنار، وإنشاء بئر مياه فى المطلة .

وتوجد 4 محطات فى الشيخ زويد مقامة على 4 آبار، وسيتم دعمها بـ4 آبار أخرى إلى جانب إحلال وتجديد عدد 25 بئرا للمياه على ساحل البحر فى الشيخ زويد .