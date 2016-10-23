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تجديد حبس ربة منزل قتلت " حماتها" مع عشقيها بالسلام 15 يوماً

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تجديد حبس ربة منزل قتلت " حماتها" مع عشقيها بالسلام 15 يوماً تجديد حبس ربة منزل قتلت " حماتها" مع عشقيها بالسلام 15 يوماً

>كتب: ندى سليم

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح،  المحامى العام الأول، اليوم الأحد، بتجديد حبس ربة منزل تدعى "ايمان.ا"، وعشيقها " أ.ع"، 28 عاماً، 15 يوما لقتلهما والدة زوجها بمنطقة السلام.


> تعود تفاصيل القضية رقم 2562 لعام 2016، إلي قيام المتهمين بارتكاب جريمة القتل، بعد أن اكتشفت المجني عليها حقيقة علاقاتهما.

وروت المتهمة قائلة:" لم اتمكن من إنهاء قصة الحب التي جمعتني بابن عمي، حتي بعد زواجي، اعتاد أن يتردد عليا بالمنزل، في غياب زوجي، وليلة وقوع الجريمة أصر علي زيارتي، بعد أن علم بغياب زوجي وحماتي عن المنزل،  إلا إننا فؤجئنا بحماتي تدخل غرفة النوم لتجدنا علي السرير".


> وتابعت المتهمة" أسرع ابن عمي تجاهها وامسك بإيشارب وكتم أنفاسها حتي لفظت انفاسها، واتفقنا علي التخلص من الجثة، بالقائها من منور الشقة".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واحالتهما للنيابة العامة .
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