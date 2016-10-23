تجديد حبس سائق" أتوبيس الموت" بمدينة نصر 15 يوماً



> قرر المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الأحد، تجديد حبس سائق أتوبيس النقل العام 15 يوماً بتهمة القتل الخطأ لـ 9 مواطنين.



> كانت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب أمرت بحبس سائق أتوبيس مدينة نصر، الذى تسبب فى مصرع 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ.

كما أمر إسماعيل الشيخ وكيل أول النيابة بإجراء تحليل كشف مخدرات للسائق، وصرحت النيابة بدفن الضحايا التسعة، فى الحادث الذى وقع الجمعة الماضى، وفجر كمسرى أتوبيس هئية النقل العام مفاجأة واعترف أن سائق الأتوبيس كان يسير عكس الاتجاه وتسبب فى الحادث.

وأضاف الكمسرى أنه فوجىء بسائق الأتوبيس يأخذ طريقا عكسياً لأختصار المسافة فأصطدم بالميكروباص، بينما اعترف المتهم بأنه اصطدم بسيارة الميكروباص ولكنه أنكر سيره عكس الاتجاه.

كان إسماعيل الشيخ وأحمد سعد وكيلا أول نيابة مدينة نصر انتقلا إلى موقع الحادث لمناظرة جثث الضحايا، وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق الأتوبيس هو المتسبب فى الحادث لسيره عكس الاتجاه وباشرت النيابة التحقيق معه قبل إصدارها قرارها المذكور، واستمعت لشهود عيان على الحادث.



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