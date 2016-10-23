أخبار عاجلة

ستاد مصر: بتروجيت والانتاج الحربي .. صراع الكبار على المقاعد الفنية -
مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس سائق" أتوبيس الموت" بمدينة نصر 15 يوماً

Google+ Print
تجديد حبس سائق" أتوبيس الموت" بمدينة نصر 15 يوماً تجديد حبس سائق" أتوبيس الموت" بمدينة نصر 15 يوماً

> كتب كريم صبحى


> قرر المستشار أشرف عاصم قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم الأحد، تجديد حبس سائق أتوبيس النقل العام 15 يوماً بتهمة القتل الخطأ لـ 9 مواطنين.


> كانت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب أمرت بحبس سائق أتوبيس مدينة نصر، الذى تسبب فى مصرع 9 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل الخطأ.

 

كما أمر إسماعيل الشيخ وكيل أول  النيابة بإجراء تحليل كشف مخدرات للسائق، وصرحت النيابة بدفن الضحايا التسعة، فى الحادث الذى وقع الجمعة الماضى، وفجر كمسرى أتوبيس هئية النقل العام مفاجأة واعترف أن سائق الأتوبيس كان يسير عكس الاتجاه وتسبب فى الحادث.

 

وأضاف الكمسرى أنه فوجىء بسائق الأتوبيس يأخذ طريقا عكسياً لأختصار المسافة فأصطدم بالميكروباص، بينما اعترف المتهم بأنه اصطدم بسيارة الميكروباص ولكنه أنكر سيره عكس الاتجاه.

 

كان إسماعيل الشيخ وأحمد سعد وكيلا أول نيابة مدينة نصر انتقلا إلى موقع الحادث لمناظرة جثث الضحايا، وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق الأتوبيس هو المتسبب فى الحادث لسيره عكس الاتجاه وباشرت النيابة التحقيق معه قبل إصدارها قرارها المذكور، واستمعت لشهود عيان على الحادث.

 
>  

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365