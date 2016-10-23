ضبط تاجر جمع 45 طن زيت طعام غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالبدرشين

تمكنت مباحث التموين بالجيزة من القبض على تاجر بحوزته 45 طن زيت طعام غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبدرشين.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة بإشراف العميد مصطفي البكري مدير الإدارة بتجميع تاجر يدعى " مصطفي. ع " كميات من زيوت الطعام الغير صالحة للإستهلاك الآدمي من مصانع الشيبسي وإعادة تعبئتها وبيعها للمطاعم مرة أخري وبالحصول علي إذن من النيابة تم القبض عليه وبحوزته 45 طن زيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.