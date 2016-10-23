متى تعودين لممارسة الرياضة بعد الولادة؟

قالت القابلة الألمانية بيترا شفيرس إنه ينبغي الانتظار لمدة تتراوح من 6 إلى 10 أسابيع قبل العودة لممارسة الرياضة في حالات الولادة غير المصحوبة بمضاعفات، مشددة على ضرورة إجراء الفحوصات النهائية لدى الطبيب قبل ممارسة الرياضة.

وأوضحت شفيرس أن قاع الحوض يتعرض لإجهاد شديد خلال الحمل والولادة لذا ينبغي تقوية عضلات قاع الحوض بعد الولادة، مع مراعاة الابتعاد عن القفز أو فتح الساقين إلى الأمام أو الخلف أو الجانب، وذلك من أجل حماية قاع الحوض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وإلى جانب تقوية عضلات قاع الحوض، ينبغي أيضا تقوية عضلات الظهر وعضلات الساقين وتصحيح وضعية الوقوف.

ومن جانبها أشارت ماريون زولبريتسيو، من الجامعة الألمانية الرياضية بمدينة كولونيا، إلى ضرورة أن تنتظر المرأة الرياضية لمدة تتراوح بين 6 و 9 أشهر حتى تعود لممارسة الرياضة بكل قوتها، وإلا فقد تتعرض لمشاكل مستديمة مثل السلس البولي.