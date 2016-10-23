وزير الدفاع الأمريكي يصل أربيل ويجتمع مع رئيس كردستان العراق

وصل إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر قادما من بغداد، بعد زيارة التقى خلالها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي لبحث الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابى وخاصة عملية تحرير الموصل مركز محافظة نينوي من قبضة التنظيم وتوفير الدعم اللازم لها من التحالف الدولي.

وكان فى استقبال آشتون كارتر، بمطار أربيل الدولي رئيس وزراء كردستان نيجرفان بارزاني وكبار مسئولى الإقليم، ويبحث كارتر، الذى أشاد بالتعاون والتنسيق ما بين حكومتي بغداد وأربيل، مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني والمسئولين الأكراد مستجدات العمليات العسكرية ضد “داعش”.

واجتمع رئيس إقليم كردستان العراق مع وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له فى أربيل، بحضور العديد من المسئولين العسكريين والسياسيين فى الإقليم.

وميدانيا، تمكنت قوات البيشمركة من صد هجوم لتنظيم “داعش” فى محور غرب كركوك شمالى العراق، وقال مسئول محور غرب كركوك كمال كركوكى، فى تصريح صحفي، أن داعش هاجم محور غرب كركوك بمدرعات ومركبات “همر” وأن قوات “البيشمركة” الكردية قتلت جميع من شاركوا فى الهجوم ودمرت آلياتهم.

وأشار كركوكى إلى أن “البيشمركة” أفشلت 22 هجوماً لمسلحى تنظيم داعش منذ مطلع أكتوبر الجاري فى محور كركوك.

ويأتى هجوم داعش اليوم بعد هجمات عنيفة استهدف مواقع أمنية وحزبية وخدمية بمدينة كركوك ومحطة كهرباء قضاء الدبس أول أمس الجمعة تم خلالها قتل قرابة خمسين إرهابيا بينهم انتحاريون على مدار يومين، وتمكنت القوات الأمنية والكردية من تمشيط مناطق الهجوم واستعادة السيطرة أمنيا وبدأت الحياة تعود لطبيعتها تدريجيا فى المدينة.